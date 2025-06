VÍDEO: Richarlison tem lance bizarro em empate contra Equador

Sua participação foi encerrada com uma nota 6.5 no Sofascore, um reflexo de uma atuação aquém do que se espera de um atacante da Seleção Brasileira. Dentre os convocados para essa data FIFA, apenas Richarlison é o único centroavante de ofício. Matheus Cunha, que também pode fazer essa função, vem se destacando atuando mais recuado.

Próximo confronto

A Seleção Brasileira retorna a campo diante do Paraguai, na próxima terça-feira (10), às 21h45, jogando em casa, na Neo Química Arena - Estádio do Corinthians - pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A equipe de Ancelotti está na quarta colocação com 22 pontos, 12 a menos que a líder Argentina e 7 a mais que a Venezuela, fora da zona de classificação para o Mundial.