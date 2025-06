Brasil domina EUA e embala na Liga das Nações

No embalo da torcida no Maracanãzinho, a seleção brasileira feminina de vôlei brilhou mais uma vez. Na noite desta quinta-feira (5), o Brasil superou os Estados Unidos com um placar sólido de 3 sets a 0 (25/18, 25/17 e 25/19) pela segunda rodada da Liga das Nações. O resultado não só garantiu o segundo triunfo seguido como também levou a equipe à liderança da competição.

Foi mais do que uma vitória: o confronto teve um sabor especial. Dez meses após a eliminação para as americanas nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, a seleção comandada por José Roberto Guimarães deu o troco em grande estilo — com direito a show dentro de quadra e nas arquibancadas.

Jogo sólido do início ao fim