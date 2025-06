Um rio em nossas vidas

Perdoem-me, perdoem-me. É o que, antecipadamente, rogo. Mas, a familiares, amigos, parentes, conhecidos – até a pessoas com relações menos próximas – este mais do que octogenário jornalista sente-se devedor de explicação. Perguntam-me, eles, com cuidados que me comovem: “Por que, com essa idade, envolver-se em tal conflito, em tanta polêmica?” A resposta é até mesmo simplória: por Piracicaba, por indignação, por nossa riqueza espiritual e histórica; pelo rio, que é nossa pia batismal.

Permito-me, por isso, reportar-me a dois livros nos quais – talvez, mais do que nas três dezenas de outros – deixei-me conduzir apenas por alma e coração. Neles, estão, também, recolhidos sentimentos, emoções, amor de muitos apaixonados por esta abençoada terra. Os livros: “Piracicaba – um rio que passou em nossa vida” e “Rua do Porto – pia batismal de um povo”.

Esperando a compreensão de minha gente, divulgo alguns trechos: