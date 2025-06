Ernest Mahle - Duas Medidas e um Peso

Como a frase “dois pesos e duas medidas”.

Dizem que a vida é uma balança mas às vezes, pesa-se com duas medidas e um único peso. Assim foi a trajetória do maestro e compositor Ernest Mahle em Piracicaba. Um homem que chegou, aportou e sem alarde, plantou uma floresta de sons, harmonias e talentos que continuam florescendo muito além de sua partida.

Independente do gosto musical de quem ouve, seja leigo ou entendido, é impossível negar o que Mahle deixou. Seu portfólio não é só uma coleção de partituras, mas uma declaração de amor à arte e à cidade que escolheu para viver e transformar. Com suas mãos e sua batuta desenhou no tempo uma história que se entrelaça com a própria alma de Piracicaba.