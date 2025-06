XV de Novembro apresenta volante e atacante

Gustavo, por sua vez, destacou o bom ambiente do elenco alvinegro e declarou que vai lutar com seus companheiros para “colocar o XV no cenário nacional novamente”, contou o atacante, que é um “9” clássico, que gosta de ficar dentro da área para dar o toque final para a rede adversária.

O ex-atacante da Francana também faltou que tem a consciência de que será cobrado por gols pela exigente torcida quinzista. “A responsabilidade é enorme. Todo mundo que vem para o XV sabe do peso dessa camisa no interior do estado de São Paulo. Mas vou trabalhar muito para ajudar o time”.