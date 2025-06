Michel e João Victor são apresentados oficialmente no XV

A menção do lateral-direito se refere ao fato de que os finalistas da Copa Paulista, assim como nas últimas edições, garantem uma vaga no Brasileiro Série D ou na Copa do Brasil do ano seguinte. “Até pelo elenco que está em formação, com jogadores com lastro de boas campanhas, pelo treinador vitorioso que temos, pelo suporte que a diretoria tem nos dado, temos tudo para conquistarmos bons resultados”, completou Michel, que é natural de Cosmópolis e está com 29 anos de idade.

Michel está em sua segunda passagem pelo Alvinegro Piracicabano, sendo a primeira no ano passado, durante o Paulistão A2. Na ocasião, o atleta ficou fora de apenas um jogo da equipe, ao cumprir suspensão automática. “A expectativa é sempre a melhor possível. Não pensei duas vezes em retornar ao XV. Volto com o intuito de atingir esse grande objetivo, que é recolocar o clube no cenário nacional”, disse o jogador, que levantou o título estadual em Brasília nesta temporada.

O XV de Piracicaba realizou na tarde desta quarta-feira (4), no estádio Barão da Serra Negra, a primeira entrevista coletiva de apresentações dos reforços contratados nesta fase de intertemporada, visando à Copa Paulista 2025. Campeões da competição há dois anos, com a Portuguesa Santista, o lateral-direito Michel, emprestado pelo Gama, e o lateral-esquerdo João Victor, ex-Juventus, falaram do desejo em repetirem o feito, desta vez pelo Nhô Quim.

João Victor corrobora a visão do seu ex-companheiro de Portuguesa Santista. “O trabalho no dia a dia está bem produtivo. Enxergamos um elenco com muita vontade de alcançarmos as metas que foram traçadas, e isso também nos dá muita esperança. Devemos seguir dessa maneira, focados, pensando, primeiramente, em nossa estreia diante do São Bento”, comentou o lateral-esquerdo, lembrando da partida de abertura para o XV no torneio, no próximo dia 16, às 19h45, em Sorocaba.

“A minha expectativa também está altíssima. Quando recebi o convite, também não pensei duas vezes, e igual o Michel destacou, o intuito é recolocar o clube no cenário nacional. Para isso, precisamos nos dedicar diariamente, pensando jogo a jogo, passo a passo”, prosseguiu o atleta que nasceu em São Paulo e está com 26 anos de idade. O Nhô Quim integra o grupo 3 do campeonato, que conta ainda, além do time sorocabano, com Rio Branco, Guarani, Paulista e Primavera.