Piracicabano corre de olho nas competições nacionais 

Quarto colocado na Copa Brasil de Kart em 2024 na categoria Sênior AM, Gustavo Favoretto (Baterias Kondor) disputará os campeonatos nacionais novamente nesta temporada. E, como preparação para estes desafios, ele utiliza as etapas do Campeonato San Marino, realizado regularmente em Paulínia (SP).

“Vou disputar os dois nacionais, que são meu principal foco para este ano”, disse Favoretto, referindo-se à Copa Brasil e ao Campeonato Brasileiro. “E sem uma boa preparação é muito difícil conquistar bons resultados. Por isso estamos competindo no San Marino com o importante suporte do Fernando ‘Tchê’ e da equipe WA Racing”, completou.

A preparação para os dois nacionais tem sido com o Campeonato San Marino. No último sábado (24), Favoretto competiu na 4ª etapa, que estabeleceu um novo recorde de inscritos para a competição. Integrando o grid da categoria MY Sênior, o piloto da equipe WA Racing foi dominador no Kartódromo San Marino.