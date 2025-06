Vitamina D: a luz silenciosa que pode retardar o envelhecimento

O tempo não se revela apenas nas rugas que nos visitam com suavidade ou nos fios de cabelo que se tornam prata sob o sol. A cada dia, me parece aumentar esses fios prateados. Mas ele se desenha também no interior silencioso das nossas células, nas extremidades frágeis e protetoras dos cromossomos que chamamos de telômero que são pequenos sentinelas biológicos do envelhecimento.

Desde a Covid até os dias de hoje, muito se ouviu falar sobre a vitamina D. E, agora, em meio às pesquisas que unem o olhar sensível da ciência ao desejo profundo de prolongar a vitalidade, surge um fio de esperança iluminado por essa luz discreta no processo de longevidade.

Em um recente estudo intitulado Vitamin D3 and marine ω-3 fatty acids supplementation and leukocyte telomere length: 4-year findings from the VITamin D and OmegA-3 TriaL (VITAL), publicado no periódico The American Journal of Clinical Nutrition, um dado tocante se revelou: a vitamina D pode, sim, retardar o encurtamento dos telômeros. Esse trabalho é o primeiro, em larga escala e com acompanhamento de longo prazo, a demonstrar que a suplementação diária de 2.000 UI de vitamina D3 oferece proteção real contra a perda dessas estruturas fundamentais.