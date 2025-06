Atacante com passagem internacional é anunciado pelo XV

O XV de Piracicaba segue reforçando o elenco para a disputa da Copa Paulista e anunciou nesta segunda-feira (2) a chegada do atacante David Ribeiro, de 27 anos. O jogador é o 14º nome confirmado pelo clube, entre remanescentes e novos contratados. Ribeiro atuou pelo São Bento no último Campeonato Paulista Série A2, onde participou de 15 partidas, mas não balançou as redes. Apesar do desempenho discreto na competição, o atacante tem no currículo uma trajetória diversificada, que inclui passagens pelo futebol europeu e sul-americano.

O novo reforço do XV de Piracicaba começou sua carreira profissional no Santo André, em 2015, após passagem pelas categorias de base do São Paulo. Entre 2018 e 2020, defendeu o Ludogorets, da Bulgária, onde conquistou o título nacional em 2019. Também acumula experiências por clubes como Red Bull Bragantino, Matonense, Maringá-PR, Orense (Equador), Taubaté, ABC-RN e, mais recentemente, o São Bento.

Elenco em formação