Futsal feminino de Piracicaba busca novas atletas para Regionais

A equipe de futsal feminino que vai representar Piracicaba nos Jogos Regionais 2025 está em fase de formação. Para isso, a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras promove uma avaliação neste domingo, dia 8 de junho, às 8h, no Ginásio do Parque Prezotto (Rua Treze de Abril, 333 – Vila Prudente). A seletiva é aberta para jogadoras nascidas entre 2004 e 2008, ou seja, com idades entre 17 e 21 anos. As interessadas devem comparecer ao local com vestimenta adequada para prática esportiva.

As atletas que forem aprovadas na avaliação integrarão a equipe oficial do município e começarão a treinar já aos domingos, das 8h às 11h, no próprio Ginásio do Prezotto. A preparação segue até o início dos Jogos Regionais, programados para acontecer entre os dias 16 e 26 de julho, na cidade de Lins. Segundo o professor Rodrigo Dias, responsável pela seleção, a iniciativa tem como objetivo revelar novos talentos locais e fortalecer o time com jovens jogadoras. “É uma chance para quem sonha em competir por Piracicaba e também uma forma de trazer experiência à equipe”, afirma.

Informações