Piracicabano é campeão paulista de mountain bike

COPA INTERNACIONAL

A temporada 2025 tem sido intensa para Gabriel Gaspar. No mês passado, ele participou, juntamente com o também piracicabano Ramon Lopes Fré, no final de abrir da Copa Internacional de Mountain Bike, em Araxá/MG, com bons resultados. Gaspar fechou a prova em 32º lugar e Ramon em 38º, em um total de 112 ciclistas.

A Copa Internacional reuniu os mais importantes atletas do Brasil e alguns dos principais ciclistas do mundo, pois o evento antecede a Copa do Mundo. Além de Araxá, fazem parte do programa mais três etapas, todas em Minas Gerais: Poços de Caldas, Congonhas e Nova Lima.