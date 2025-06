Brasil busca nova vitória sobre Japão em amistoso feminino

Na última sexta-feira (30/05), as comandadas de Arthur Elias superaram as japonesas por 3 a 1, na Neo Química Arena, com gols de Dudinha (2) e Kerolin. A derrota sofrida para o Brasil pôs fim a uma sequência de nove jogos sem perder do Japão, que inclui amistosos e partidas oficiais. O resultado positivo reforçou a boa fase da equipe brasileira, que usa os duelos como preparação para a Copa América Feminina, que acontece em julho, no Equador.

A Seleção Brasileira Feminina volta a campo nesta segunda-feira (2) para enfrentar novamente o Japão, encerrando a série de dois amistosos na data Fifa. A partida será disputada às 20h (horário de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, com transmissão ao vivo pelo canal Sportv.

Titular no meio-campo da Seleção, Duda Sampaio comentou o ambiente entre as atletas e a importância desses momentos de convívio. "A gente mantém um clima leve e isso é essencial para que tudo funcione bem em campo. Esse tipo de convocação, por mais curta que seja, serve para aprendermos e evoluirmos juntas", afirmou. A jogadora do Corinthians também valorizou o apoio do público brasileiro. “A torcida tem se aproximado cada vez mais. A gente sente isso quando joga bem e conquista vitórias. Espero que o estádio esteja cheio para nos empurrar em mais um bom jogo”, disse Duda.

Brasil deve repetir escalação; Marta é dúvida

Com a vitória no primeiro confronto, a tendência é que o técnico Arthur Elias mantenha a base da equipe titular para o jogo em Bragança Paulista. Marta, que ficou no banco na partida anterior, pode surgir como novidade no time.

Provável escalação do Brasil:

Lorena; Fê Palermo, Isa Haas, Mariza, Yasmim; Angelina, Duda Sampaio, Kerolin; Dudinha, Gio Queiroz e Luany.