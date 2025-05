Junho: Corta-Mato promove o Orgulho Autista

“Quando conheci o projeto Célula fiquei encantada com a iniciativa e levei a proposta de convidá-los para uma participação especial na corrida Corta Mato. Fiquei feliz porque os colegas da direção apoiaram prontamente a ideia”, complementou Marisa.

A Corrida Corta-Mato completou no último mês de abril quatro décadas de atividades ininterruptas. No início de 1985, um grupo de amigos corria na Esalq todos os finais de tarde. Após os treinos, sentavam-se na escadaria em frente ao prédio central do campus para um bate-papo descontraído. Assim começava a corrida Corta-Mato, que completou 40 anos reunindo amantes da corrida na Esalq para celebrar a vida por meio do esporte.

SERVIÇO

Mais informações sobre o Projeto Célula podem ser obtidas pelo telefone (19) 9.8352-8037.