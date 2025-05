O poder que sai da nossa boca

E não podemos esquecer de como falamos com nós mesmos. Somos, muitas vezes, nossos piores críticos. Repetimos internamente frases como “sou um fracasso”, “nunca vou conseguir”, “isso não é pra mim”. Mas quando começamos a falar com mais compaixão, dizendo “estou tentando”, “vou aprender com isso”, “mereço crescer”, começamos a mudar por dentro. A forma como nos tratamos define muito do que conseguimos alcançar.

É importante entender que não estamos falando aqui de mágica, mas de consciência. De responsabilidade com o que lançamos no mundo. De perceber que nossas palavras são ferramentas que podem ser usadas para criar pontes ou levantar muros.

Falar com fé, com esperança e com gentileza é um exercício. Às vezes, exige esforço. Mas é um esforço que vale a pena. A palavra tem o poder de antecipar os caminhos, de preparar o terreno para o que desejamos viver. Ela nos conecta, nos move, nos transforma. Uma palavra de vida, dita na hora certa, pode ser o sopro que reacende a esperança de alguém.