Atleta de Piracicaba garante vaga na final dos Jogos Escolares 

Jovens aletas que fazem parte da equipe de atletismo de Piracicaba, coordenada pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, foram destaque em mais uma seletiva - Final III - do JEESP (Jogos Escolares do Estado de São Paulo), realizada no dia 28/05, em São Bernardo Campo.

Na categoria sub-14, José Carlos Curti, do Colégio Salesiano Dom Bosco Assunção, concluiu os 800 metros rasos na segunda colocação e garantiu vaga na Finalíssima - etapa IV - da modalidade que será disputada no mês de julho em Praia Grande.

Já Laura Marcussi, do Colégio CLQ, concluiu a etapa na terceira colocação no salto em distância e em quarto nos 100 metros rasos, categoria sub-17.