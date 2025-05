Brasil e Japão se enfrentam em jogos que prometem ser intensos

A Seleção Feminina de Futebol do Brasil encara o Japão em dois amistosos importantes, com o primeiro jogo marcado para amanhã (30), às 20h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. O segundo duelo será na próxima segunda-feira (02/06), às 19h, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Essas partidas fazem parte da fase final de preparação para a Copa América Feminina, que acontece em julho, no Equador, e também marcam o retorno da craque Marta ao time nacional. As partidas serão transmitidas pela TV Globo e Sportv.

Marta de volta à Amarelinha

Aos 39 anos, Marta volta a vestir a camisa da Seleção após sua despedida simbólica nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, onde conquistou a medalha de prata. Embora tenha indicado que não pretende disputar a Copa do Mundo de 2027, no Brasil, a jogadora do Orlando Pride foi convocada por Arthur Elias, que destacou sua importância tanto em campo quanto como liderança no grupo.