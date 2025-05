Pai de Neymar esclarece a situação do filho no Santos

Após a derrota do Santos por 3 a 1 para o Red Bull Leipzig em amistoso realizado em Bragança Paulista, Neymar Pai, empresário e pai do camisa 10, comentou sobre o projeto firmado com o clube da Vila Belmiro. Segundo ele, o acordo com o Santos tinha como principal objetivo possibilitar a recuperação física de Neymar, e não necessariamente sua atuação frequente nos jogos.

A continuidade de Neymar no Santos ainda é incerta. O atual contrato vai até 30 de junho, e a decisão sobre o futuro do jogador será anunciada apenas no dia 12 de junho. Segundo o pai do atleta, a permanência depende da capacidade financeira e estrutural do clube para seguir com o projeto.

“O Santos precisa avaliar se tem condição de manter esse plano. Nós fizemos o possível para não gerar custos ao clube, até trouxemos receita. Mas cabe ao Santos decidir se quer renovar”, afirmou Neymar Pai. O clube, por sua vez, tem interesse em estender o vínculo até a Copa do Mundo de 2026, com um modelo contratual semelhante ao atual, mas possivelmente com metas relacionadas à presença em campo.

Mercado em vista

Embora ainda não tenha definido seus próximos passos, Neymar admitiu que tem refletido sobre seu futuro profissional. Durante o intervalo do amistoso, ele evitou dar pistas, reforçando que só falará oficialmente após o dia 12. “Não adianta perguntarem agora. Já disse que estou pensando. Não vou responder mais sobre isso até lá”, disse ao SporTV.