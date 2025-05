Piracicabana conquista duas medalhas no Pan

A karateca Barbara Borges conquistou no último final de semana a medalha de bronze no Campeonato Pan-Americano 2025, em Monterrey, no México. Além do pódio no individual, a piracicabana ainda levou a medalha prata no kumite por equipes, na mesma competição.

Barbara ficou com a terceira colocação na categoria sub-21 +68kg; já no kumite por equipes ela participou da categoria sub-21. As medalhas mostram a evolução e a boa fase da atleta piracicabana, que neste ano vem colhendo ótimos resultados nas competições nas quais disputa.

