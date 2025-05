Livro de ex-quinzista será lançado neste sábado

Será lançado neste sábado (31) o livro “Capitão Hidalgo a história da vitória”, de autoria de Marcos Assef. O evento será realizado a partir das 9h, no auditório do estádio Barão de Serra Negra. Os exemplares serão vendidos a R$ 90 e autografados pelo autor.

Capitão Hidalgo atuou pelo XV de Piracicaba entre 1966 e 1967 e ajudou o clube no título de 1967, quando a equipe da Noiva da Colina conquistou o acesso à Primeira Divisão do futebol paulista. Também fez muito sucesso no Coritiba, onde foi tetracampeão paranaense.

O evento deste sábado tem o apoio do XV de Novembro, da Selam (Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras) e do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. O evento também contará com um show musical do cantor Juninho Caipira.