Beraldo, ex-jogador do XV, é convocado para a Seleção Brasileira

Piracicabano, Beraldo foi revelado nas categorias de base do XV de Novembro. Do Barão da Serra Negra, ele foi para o São Paulo em 2019. Dois anos mais tarde, foi promovido ao time profissional do Tricolor pelo técnico Hernán Crespo, e fez sua estreia como profissional em 2022 em um jogo contra o Ayacucho, do Peru, válido pela Copa Sul-Americana.

O zagueiro Lucas Beraldo, de 21 anos, foi mais uma vez lembrado, nesta segunda-feira (26), para a Seleção Brasileira. E a convocação vem em um momento único para o time canarinho. Pela primeira vez na história, a equipe verde-e-amarela terá um técnico estrangeiro: o italiano Carlo Ancelotti, ex-Real Madrid, será o comandante do Brasil no restante das eliminatórias sul-americanas e, possivelmente, na Copa do Mundo de 2026 – no Canadá, México e EUA.

Em 2023, ainda pelo São Paulo, conquistou a Copa do Brasil. Chegou ao Paris Saint-German em janeiro de 2024. Estreou pelo time francês na final da Supercopa da França, em jogo contra o Tollouse, no qual conquistou o primeiro título em solo europeu. O zagueiro foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira pelo técnico Dorival Júnior, em abril do ano passado.

O próximo jogo do Brasil será no dia 5 de junho, às 20h, fora de casa. Já a estreia do técnico italiano com a torcida brasileira será em 10 de junho, contra o Paraguai, na Neo Química Arena, às 21h45 (de Brasília). O Brasil é o atual 4º colocado das eliminatórias, com 21 pontos. A Argentina, já classificada, lidera com 31, seguida de Equador (23) e Uruguai (21).

A CONVOCAÇÃO

Carlo Ancelotti fez nesta segunda-feira sua primeira convocação como técnico da Seleção Brasileira e apostou em nomes conhecidos como Alex Sandro, Danilo, Casemiro e Richarlison. O italiano, por outro lado, não chamou Neymar, que voltou recentemente aos gramados após lesão muscular. Confira a lista: