Valorizar o passado e projetar o futuro com sustentabilidade

No dia 20 de maio tive a satisfação de participar de audiência pública promovida pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo – Condephaat, no Teatro do Engenho, em Piracicaba, onde se discutiu o destino da antiga Fábrica de Tecidos Boyes, que é parte do patrimônio histórico e cultural da cidade. Fui, em dezembro de 2024, a proponentes de que o Conselho realizasse esta audiência em Piracicaba, solicitação que foi acatada.

Houve um debate muito rico e na minha fala reiterei aos membros do CONDEPHAAT o pedido de prioridade para o tombamento desta edificação e tudo que a envolve, hoje ameaçada por um projeto de construção de um grande empreendimento imobiliário que prevê a alteração deste patrimônio e a descaracterização de toda a orla do Rio Piracicaba com a construção de 4 edifícios.

Não tenho ideias retrógradas a respeito do desenvolvimento urbano e econômico, porém defendo o desenvolvimento sustentável, levando em conta a proteção ao meio ambiente, a recuperação ambiental e a preservação da memória, da arquitetura e da cultura. Elas contam a história de uma cidade, de seu povo e, testemunham um passado que continua presente e ajuda a projetar o futuro.