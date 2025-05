Festival de Ginástica valoriza o esporte na infância

Cerca de 200 crianças e adolescentes participaram no sábado (24), no Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas, do 1º Festival de Ginástica Artística e Acrobática de 2025, promovido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras. O evento reuniu alunos do Programa Desporto de Base (PDB) e teve como objetivo estimular a prática esportiva, fortalecer vínculos entre os participantes e valorizar o esporte como ferramenta de formação social.

As apresentações foram divididas em dois níveis: iniciantes e intermediário/avançado, com alunos a partir dos 5 anos de idade. As coreografias e acrobacias animaram o público presente, formado por familiares, amigos e membros da comunidade. A professora Maria Dilailça Ferreira, responsável pela modalidade, destacou a importância do evento no desenvolvimento dos alunos. “Esse tipo de atividade promove a convivência entre diferentes faixas etárias e estimula o fortalecimento dos vínculos entre os alunos, além de valorizar o esporte como ferramenta de integração”, afirmou.