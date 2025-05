O tempo corre comigo

Alguns dos meus leitores sabem que uma das minhas paixões é a corrida. E recentemente saiu em todos os jornais pelo mundo uma corredora de 77 anos chamada Jeannie Rice. Há algo de profundamente lindo quando um corpo, aos 77 anos, decide continuar dançando com o tempo, não como um duelo, mas como um acordo silencioso entre carne e espírito. Jeannie Rice não corre apenas pelas ruas de Boston, Londres ou Tóquio nas maratonas, ela corre dentro do próprio tempo, dobrando os calendários com suas passadas longas, firmes e serenas. Seu VO? máximo não é apenas um dado fisiológico que espanta: é um sussurro do corpo dizendo que ele ainda tem muito a dizer. Afinal o seu Vo2 Max que é o indicativo do seu condicionamento físico, é comparado ao de uma mulher treinada de 25 anos.

Ela alimenta essa presença pulsante de vitalidade com uma rotina simples, quase poética, que começa em tigelas mornas de aveia com frutas, segue com folhas verdes e peixes sobre saladas como se a natureza mesma fosse a convidada diária à sua mesa. O queijo e as nozes, que segunda ela são suas “quedas”, não são culpas, são lembranças de que o prazer, mesmo que em pequenas porções, também faz parte da longevidade. Nada em excesso, nada proibido, tudo em equilíbrio e tudo respeitado.

Jeannie não sobrecarrega o corpo com fórmulas mágicas ou promessas de juventude eterna que vem em pílulas ou procedimentos estéticos. São apenas quatro suplementos: cálcio com vitamina D, B12 e magnésio que é como se dissesse que o essencial cabe em poucas linhas e muitos passos o caminho para a longevidade. E que o segredo não mora nos excessos, mas no ritmo que o corpo encontra quando é escutado com paciência e cuidado.