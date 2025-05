ESG - Um Caminho sustentável para Piracicaba e São Paulo

Recentemente, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, demos um importante passo para o futuro: lançamos oficialmente a Frente Parlamentar ESG. Esta iniciativa reúne forças de parlamentares, especialistas e representantes dos setores privado e terceiro setor para promover práticas que aliam sustentabilidade, responsabilidade social e governança transparente. Com o apoio do 2i2 International Institute for Social Stability Brasil, sob a executiva liderança de Alex Salvaia, Secretário Executivo da Frente ESG da ALESP, nosso objetivo é firmar São Paulo como referência nacional em políticas ESG.

Mas o que significa essa sigla que tanto ouvimos falar? ESG é um acrônimo em inglês que abrange três áreas principais: Ambiental (Environmental), Social e Governança (Governance). Estas áreas se tornaram pilares centrais no desenvolvimento sustentável e são fundamentais para garantir um futuro equilibrado e justo para as próximas gerações

Ambiental: Proteção e Sustentabilidade

No eixo ambiental, a agenda ESG foca no incentivo a práticas sustentáveis. Isso inclui, por exemplo, a proteção dos nossos recursos naturais e ações efetivas para o combate às mudanças climáticas. Em Piracicaba, o Instituto de Ensino PECEGE tem dado exemplo ao implementar um programa interno de redução de impactos ambientais. Este programa adota coleta seletiva, reaproveitamento de resíduos e água, captação de água da chuva, e instalação de painéis solares. Tais práticas não apenas reduzem o impacto ambiental, mas também promovem a conscientização sobre a importância de atitudes sustentáveis no dia a dia.

Social: Inclusão e Equidade