Negociação: competência imprescindível

Na verdade, um bom negociador sabe, antes de tudo, a importância de negociar bem consigo mesmo e o poder do ganha-ganha, uma vez que, negociar bem consigo mesmo pressupõe autoconhecimento, que gera o autodomínio e o consequente autocontrole.

Portanto, de que adianta conhecimento técnico sem domínio e equilíbrio emocional? Vou além... Pais, Escolas, Empresas, Instituições e Governo deveriam se atentar mais neste ponto tão estratégico que estamos abordando. Precisamos alfabetizar, ensinar Matemática, Português, Geografia, Medicina, Direito, Marketing e tantas outras disciplinas e assuntos que lotam Universidades e Cursos, bem como exigir capacitação acadêmica e técnica dos candidatos a empregos e treiná-los.

Entretanto, também precisamos ensinar as pessoas - desde cedo - o valor e os benefícios da Gestão Emocional; precisamos ensinar as pessoas a pensarem antes de agir, a entenderem a importância do respeito ao próximo e aos limites, aos princípios da dignidade e da honestidade, a gerenciarem suas emoções e a se importarem com os valores que alimentam a alma e não às contas bancárias ou às superficialidades.