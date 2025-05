O que é tristeza?

Tristeza é o sentimento mais debilitante de todos. Ela leva a depressão, a disfunção, a doenças, a pobreza e a solidão, dentre tantos outros prejuízos que eu poderia elencar aqui. Hoje nós sabemos que o caminho do sucesso é a felicidade e a tristeza é exatamente o contrário. Nos disseram e nos enganaram que para ser feliz é preciso ter um corpo X, ou ter muito dinheiro, ou ainda viajar pelo mundo, mas, na verdade, é o contrário, pois se você quer ter sucesso você precisa antes de tudo ser feliz. E para ser feliz você não precisa de absolutamente nada do que descrevi acima, você precisa apenas gerenciar as situações que acontecem com você. Vou te ensinar a fazer isso.

Ele vai trazer esta tristeza para todas as suas relações, inclusive para esposa e filhos. E por que isso acontece? Porque ele focou apenas no problema, apenas nas coisas ruins e esqueceu tudo de bom e prospero que ele tem na vida. Agora imagina uma pessoa com uma situação financeira bem apertada, que tem o dinheiro contadinho, mas que apesar disso, ele vai jogar bola com os filhos, é agradável com a esposa e sorri para vida. Esta pessoa decidiu focar e olhar para as coisas boas e isso não significa que as coisas ruins desapareceram, mas ele resolveu dar maior importância para o que ele tem de bom na vida. E quando você foca no que é bom, as coisas ruins perdem a importância. Este mesmo exemplo você pode levar para os filhos, parentes e amigos.

Você não precisa esquecer as coisas ruins, mas precisa dar mais importância as coisas boas, porque onde você coloca o foco expande. Se você colocar o seu foco no lugar certo, você terá sucesso mas se colocar no lugar errado, terá problemas. Então entenda que tristeza é um sentimento que deriva de onde você coloca o seu foco, ou seja quanto mais você falar ou pensar no problema maior ele vai ficar e você vai estar sentindo isso e quanto mais você sente mais você reage em relação a isso como se este fosse o fator primordial da sua vida.

Agora, em contrapartida se você foca nas coisas boas, nas soluções certamente seus resultados serão diferentes. Agora eu não estou dizendo para você esquecer que tem problemas, pois se ele existe você deve resolvê-lo, mas você deve dar mais foco na solução do que no problema, dar foco no que você pode fazer para resolver e te colocar para frente e não para trás.