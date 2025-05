A Ernst Mahle, nosso útimo ‘Bravo!’

Nos últimos anos, todas as notícias que leio sobre a Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba) me chateiam, de modo que vejo ruir com elas um passado do qual tenho muito orgulho e saudade.

Mas nada me entristeceu mais quando soube que o prédio da Empem (Escola de Música de Piracicaba Maestro Ernst Mahle) poderia desaparecer após ser listado em um plano de recuperação judicial da rede metodista. Isso significa que ele poderia ser vendido para pagar dívidas a qualquer momento, ruindo mais uma parte da história da cidade.

Não à toa, a possibilidade de venda causou comoção na cidade, principalmente entre ex-alunos, músicos e apoiadores, que chegaram a realizar um concerto em protesto e um abaixo-assinado.