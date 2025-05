Galácticos conquista o título com goleada no sub-13

A Copinha-2025 e da Taça da Superliga terminaram no último final de semana, quando foram conhecidos os seus campeões. O torneio de base consagrou quatro campeões, nas categorias sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17. Já no amador, dois times levantaram a taça, nas séries Prata e Ouro.

Pela Copinha-2025, as finais foram marcadas pelo equilíbrio. Somente no sub-13 houve uma vitória com folga: Projeto MQV Galácticos 4x1 Cristóvão Colombo. No sub-11, o CT Jonathan Cafú marcou 1 a 0 no CT Joga Bonito; no sub-15, Jardim Glória Phills 0x1 CT Joga Bonito; e no sub-17, Jardim Glória Phills 1x0 Gama/Audax.

