Lady Gaga e os sapatos novos da cobra

O mundo, numa espiral de consumo e imagens, parou para ver Lady Gaga. Coberta de lantejoulas, desceu do alto de um holograma como uma entidade pop. Era uma visão estranha e brilhante saída de um sonho misturado com pesadelo. Nos pés, os sapatos novos da cobra.

Aquela cobra do Éden, antes da queda, quando ainda tinha perninhas como mostram as velhas ilustrações bíblicas, mais próximas do mito que da ciência caminhava, saltitava e talvez dançasse. Vestia sapatos de couro batido, adornados com pedras preciosas africanas, serpenteando pela relva do paraíso com vaidade ancestral. Era moda, era magia, era liberdade antes do castigo.

Tudo ruiu num só gesto: a maçã mordida, o eco do grito de Eva, e o castigo que levou não só as pernas, mas também o orgulho da cobra. Desde então, ela rasteja, mas no fundo, sempre quis dançar de novo. Precisava de sapatos novos não qualquer par, mas aqueles capazes de carregar o peso do desejo humano e da culpa original.