Sub-18 do XV vai a campo pelos Jogos Abertos da Juventude

O XV de Piracicaba, por meio de suas categorias de formação, em parceria com a Selam (Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras), vai a campo na tarde desta quarta-feira (21), às 15h, diante de Aguaí, no estádio Municipal Dr. Leonardo Guaranha, em Aguaí, pelas semifinais da fase Sub-Regional da 40ª edição dos Jogos Abertos da Juventude. As partidas são eliminatórias, em encontro único, disputadas em dois tempos de 30 minutos cada, e contam com atletas sub-18.

Em caso de empate, a definição vai para as cobranças de pênaltis. Aguaí avançou no campeonato após vencer a representação de Campinas. Do outro lado da chave estão São José do Rio Pardo, que ganhou de Rio Claro, e Mogi Guaçu, que superou Itatiba. Os times atuarão logo na sequência, no mesmo local do jogo do Nhô Quim, que será dirigido pelo técnico Matheus Hansen. A final será no próximo sábado, e o campeão garante presença na Fase Regional, que acontecerá ainda em maio.

O Alvinegro Piracicabano utilizará como base o seu elenco sub-17, que chegou recentemente até as semifinais da Field Cup, e é comandado justamente por Matheus Hansen. As exceções são dois jogadores do plantel sub-20, que está envolvido no Campeonato Paulista, com seu próximo compromisso agendado para sexta-feira (23), às 15h, com o Ibrachina, em São Paulo. Ambos nasceram em 2007, ou seja, dentro da idade limite para o torneio: os volantes Davi Vian e Valverde.