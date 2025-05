Reajuste de 5% aprovado a toque de caixa não valoriza professores

Pepe Mujica foi exemplo de ética, coragem, simplicidade e compromisso com a democracia e os direitos da classe trabalhadora e dos segmentos oprimidos. Lutou contra a ditadura em seu país, foi preso 3 vezes e, na última, permaneceu 12 longos anos em diferentes prisões, a maior parte do tempo em regime de isolamento total, sujeito a todo tipo de privações e torturas físicas e psicológicas.

Com muita tristeza, inicio esse artigo manifestando-me sobre mais uma perda irreparável para a humanidade. O falecimento do nosso companheiro José “Pepe” Mujica, ex-presidente, ex-senador e ex-deputado do Uruguai deixa uma lacuna no processo civilizatório do nosso planeta.

Foi eleito deputado, depois presidente do Uruguai entre 2010 e 2015 e posteriormente senador. Agricultor de profissão, sintonizado com seu tempo, Mujica foi dos primeiros governantes a assumir seriamente a pauta ambiental, fez avanças as pautas sociais no Uruguai e, sobretudo, soube dialogar com todas as gerações, especialmente com a juventude. Como disse o presidente Lula em seu velório, pessoas como Pepe Mujica não morrem, porque suas ideias ficam.

Quero falar também da minha luta e de todos os professores e professoras para sermos respeitados e valorizados pelo Governo do Estado. Na quarta-feira, 14 de maio, apenas uma semana após o envio do Projeto de Lei Complementar 12/2025 para a Assembleia Legislativa, a ampla maioria governista na Casa impôs a aprovação do insuficiente reajuste de 5% para os servidores públicos estaduais. No nosso caso, professores e professoras, somente a inflação acumulada desde o último reajuste ultrapassa 8,5%. O reajuste também não contempla o reajuste de 6,27% do piso salarial profissional nacional em 2025, que deveria ser aplicado ao nosso salário-base, mas que o governo concede apenas como abono complementar para quem recebe abaixo do piso nacional, o que é ilegal.

A aprovação deste reajuste de 5% não faz cessar a nossa luta. Nos próximos dias teremos audiência de conciliação online com a SEDUC, promovida pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, em ação movida pelo Governo do Estado para tentar coibir nossa campanha salarial e educacional.