A delicada dança da vida e da saúde

Às vezes, tudo o que precisamos é de um pequeno impulso. Um passo suave. Um movimento leve, mas cheio de intenção. A ciência confirma aquilo que o coração já sussurra: mover-se é uma forma de cuidar de si. Um estudo amplo e sensível, realizado por Moore e colaboradores em 2016, reuniu dados de 1,44 milhão de pessoas e revelou algo profundamente tocante, a prática regular de atividade física está associada à redução do risco de pelo menos 13 tipos de câncer, entre eles esôfago, fígado, rins, estômago, endométrio, leucemia mieloide, mieloma, cólon, reto, cabeça e pescoço, bexiga e mama.

Essa pesquisa, publicada no prestigiado JAMA sob o título “Association of Leisure-Time Physical Activity With Risk of 26 Types of Cancer in 1.44 Million Adults”, ofereceu não apenas estatísticas, mas esperança. Porque em um mundo que às vezes parece sobrecarregado de urgências, saber que uma simples caminhada, uma dança na sala ou uma corrida ao amanhecer pode transformar nosso destino biológico é quase poético.

E mais bonito ainda: o estudo reforça que mesmo quantidades modestas de exercício já são capazes de gerar efeitos positivos. Não é preciso correr maratonas ou viver na academia.O importante é sair do sedentarismo! O corpo, esse organismo sensível e inteligente, responde com gratidão aos pequenos gestos. E quando esses gestos se tornam hábito, o impacto se amplifica.