O novo Salário Mínimo Paulista

O estado de São Paulo deu um passo importante na direção da valorização do trabalhador ao aprovar o novo salário mínimo, agora fixado em R$ 1.804,00. Este reajuste de 10% é mais do que um ajuste financeiro, é um reconhecimento do esforço e dedicação dos trabalhadores paulistas, que seguem contribuindo para o crescimento e desenvolvimento de nossa sociedade.

Este aumento, sendo aproximadamente 5% acima da inflação, reforça a posição de São Paulo em justiça salarial, garantindo que o mínimo estadual permaneça acima do piso nacional. A proposta, de autoria do Executivo, altera a legislação vigente para assegurar esse ganho real, o que reflete o cuidado com aqueles que mais necessitam de apoio.

A inclusão recente dos cuidadores de pessoas com deficiência nas categorias beneficiadas pelo novo piso salarial é uma demonstração clara de nosso compromisso com aqueles que atuam em setores fundamentais, oferecendo apoio a segmentos vulneráveis da sociedade. Já havíamos adotado essa medida para os cuidadores de idosos, e agora expandimos esse reconhecimento, reafirmando nosso compromisso social.