XV de Piracicaba inicia reforma e corre contra o tempo

A reforma do gramado do estádio Barão da Serra Negra, que resultará em sua troca total, começou, efetivamente, nesta segunda-feira (19). O planejamento das ações a serem executadas foi traçado na última semana, com a empresa World Sports. Na oportunidade, a FPF (Federação Paulista de Futebol), por meio da visita do engenheiro agrônomo Glayson Almeida, também vistoriou o local. A previsão é que os trabalhos sejam finalizados em, no máximo, 30 dias.

A reforma acontecerá depois de o funkeiro MC Ryan ter efetuado manobras radicais com sua Lamborghini no campo antes de um show, no último dia 10. Ele foi detido pela GCM e liberado após ser arbitrada a fiança de 1 milhão. Posteriormente, o cantor desembolsou R$ 948,1 mil para cobrir os estragos causados e reparar todo o gramado.

“Levantamos as condições que o gramado se apresenta em sua camada superior, ou seja, onde literalmente está a grama, e a base do terreno, entre outros aspectos, para que, dentro do prazo, seja feito o ideal e o possível, atendendo ao padrão da Federação”, explicou Glayson Almeida.