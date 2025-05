'Walk With a Doc' promove palestra e caminhada

O “Walk With a Doc”, em Piracicaba, acontece mensalmente sob o comando da médica cardiologista Clarisse Chicanelli. Inicialmente, todos participarão de um bate-papo, onde será explicado os benefícios dos exercícios físicos para as pessoas, seguido pela caminhada.

Piracicaba vai promover neste domingo (18) mais uma edição do “Walk With a Doc”, um programa de educação para a saúde que inclui caminhada e palestra sobre o tema. O evento, totalmente gratuito, será a partir das 8h, com saída da avenida Cruzeiro do Sul, em frente ao primeiro bebedouro da Ponte do Morato.

A palestra irá falar sobre a longevidade e as dicas para se chegar a ela, colocando “o corpo em movimento com atividades que estimulam equilíbrio, autonomia e alegria de viver. Porque parar é que envelhece. E saúde é manter-se entusiasmado com o vida”, diz o material de divulgação do evento.

Já o educador físico Rogério Cardoso, que é colunista do JP, será o outro convidado do dia e falará da importância dos exercícios no dia a dia. Cardoso irá também acompanhar os participantes em uma caminhada de 4 km na avenida Cruzeiro do Sul.