Piracicabano se classifica para fase final dos Jogos da Juventude

Com resultados expressivos, o esporte de base de Piracicaba mantém sua trajetória de destaque no cenário estadual. No sábado (10), o atleta Henrique Borges conquistou a prova dos 800 metros rasos durante a fase regional da 40ª edição dos Jogos Abertos da Juventude, realizada em Campinas.

Piracicaba ainda foi destaque no atletismo com Wesley Bandeira, que conquistou a segunda colocação nos 5.000 metros rasos, enquanto Jasminny Matheias ficou em terceiro lugar na prova dos 100 metros rasos. A equipe contou com a coordenação técnica do professor Wellington Fraga, da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras.

Os Jogos Abertos da Juventude são promovidos pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo e reúne atletas com idade máxima de 18 anos, nascidos ou a completar em 2025.