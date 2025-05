Autismo: conscientização para além do 'Abril Azul'

O mês que acabamos de passar, abril, é conhecido como o Abril Azul, mês dedicado à conscientização sobre o autismo e visibilidade para esse tema. Durante esse período, campanhas são promovidas em todo o país com o objetivo de informar, sensibilizar e dar visibilidade às pessoas autistas e suas famílias. No entanto, é fundamental reconhecer que essa conscientização não pode se limitar a um único mês do ano. O autismo está presente todos os dias, e com ele também devem estar a empatia, o respeito e o compromisso com a inclusão.

Inclusão é direito, não favor. Falo com propriedade quando digo que a inclusão não é caridade. É um direito garantido por lei e que precisa ser efetivado com urgência. Assim como luto diariamente por inclusão, acessibilidade e respeito às pessoas com deficiência, também abraço com firmeza a causa do autismo. As escolas precisam estar preparadas para receber alunos com TEA, o mercado de trabalho deve abrir suas portas com políticas afirmativas, e os serviços públicos precisam ser acessíveis. Não podemos mais aceitar que essas pessoas continuem sendo invisibilizadas ou negligenciadas.

Mas cuidado com o uso indevido da causa. Nos últimos anos, infelizmente, tenho observado um fenômeno preocupante: a exposição do autismo em nossa sociedade de maneira superficial e oportunista. Transformar uma causa tão séria em palco para “likes” e seguidores nas redes sociais ou mesmo a autopromoção é um desrespeito com quem vive diariamente os desafios — e também as conquistas — de ser autista ou de conviver com alguém no espectro. Conscientizar é um ato de responsabilidade, que exige sensibilidade, compromisso e verdade. É hora de valorizar quem realmente contribui para o debate com ética e consistência.

A verdadeira conscientização é permanente. Vestir azul em abril é simbólico, mas está longe de ser suficiente. A verdadeira conscientização acontece quando desenvolvemos empatia, nos colocamos no lugar do outro e, principalmente, quando cobramos e construímos políticas públicas eficazes. Como vereador, sigo com muito orgulho essa missão de lutar por uma Piracicaba mais justa, inclusiva e humana. A cidade que acredito é aquela onde todas as pessoas — independentemente de suas características — possam viver com dignidade e respeito.