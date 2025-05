Um réquiem para o maestro

À nós, seus eternos alunos de música (uns com mais talento, outros com menos e alguns, como este que escreve, com nenhum), parecia-nos que o maestro era eterno. No seu concerto de 80 anos (há dezesseis anos atrás), ele parecia um jovem esbanjando vitalidade. Era a própria música que tomava forma de um corpo alto e esguio movendo as mãos como se a acariciar uma brisa imperceptível - e o vento soprava em forma de notas, um instrumento aqui, outro acolá, um tutti, um pianíssimo.

Quando Fortunato Losso Netto viu dois jovens entusiasmados em criar uma escola em Piracicaba - uma piracicabana e um alemão - não hesitou em os apoiar. Talvez ele viu naquela empolgação, sementes da grande árvore que se tornariam um dia. E a árvore frondosa está aí, bem na nossa frente, para quem quiser ver. Não foram fruto de investimento público, não são resultado de nenhuma «política pública educacional». Foram simplesmente duas pessoas com um ideal. Muito difícil separar a figura do maestro Ernst Mahle de sua esposa, Cidinha Mahle. Mesmo agora em que um deles se vai para outro mundo.

Escrever é muito mais fácil do que compor música. À nossa frente só há uma linha e não cinco, não é necessário escolher uma das três claves e não temos que nos preocupar com o tom menor ou maior. A quantidade de bemóis ou sustenidos é irrelevante na escrita. São apenas 27 letras que misturadas forma palavras. Nas entrelinhas do pentagrama musical não há ideologia a ser ponderada ou evitada, há apenas uma representação gráfica de um som que irá ser percebido pelos ouvidos.

Há uma legião deles espalhados pelo mundo. Um em Genebra, outros nos Estados Unidos, outros na Alemanha e por onde mais possa ouvir o nome de Mahle, lá estará um de seus alunos a responder: «eu aprendi com ele». Por que escolheu o Brasil? Dizem que foi por conta de uma fábrica de pistões automotivos a razão de sua vinda, mas será mesmo? Outros dizem que foi por conta de outro alemão - Hans Joaquim Kollheuter - um compositor que já havia adotado o Brasil. Pode mesmo ter sido o clima tropical. Por que Piracicaba? Talvez aqui tenha uma explicação mais plausível: os belos olhos de uma piracicabana. Aqui veio e aqui ficou. Não criou apenas raízes que se aprofundam na terra, criou uma árvore frondosa, cujos ramos se espalharam e cobriram todo o país.

Sim, Ernst Mahle com suas notas bem colocadas no pentagrama, colocou Piracicaba no mapa da música nacional. Não bastava que Almeida Júnior, colocasse a cidade no mapa das artes plásticas, nem mesmo que Luiz de Queiroz fincasse aqui a bandeira das ciências agrícolas ou que Thales Castanho de Andrade mostrasse ao Brasil que a literatura infantil nasceu aqui. Não, era ainda necessário mais alguém nesse panteão, Piracicaba ainda não tinha uma sólida tradição musical. Fabiano Lozano ensaiou aqui os primeiros passos, mas logo partiu. Havia algo a ser construído, Piracicaba não estaria completa na sua tradição cultural sem a música. E Mahle a colocou finalmente no mapa brasileiro. Não era mais um pontinho no mapa cortado por um rio, era uma escola de música que ecoava seu canto mais além.

Tudo começou num prédio rosa com uma enorme aranha em seu frontispício, lá na rua Santa Cruz. O prédio já não existe mais, deu lugar a outro, mais acolhedor para o ensino. Isso graças ao apoio financeiro do pai de Mahle. Prédio esse que fez história e está hoje à beira de se perder. Nem mesmo o patrimônio histórico da nossa cidade deu importância a ele, não foi tombado como deveria pelo Codepac. Será que as gerações futuras darão importância ao homem que criou toda a história dentro desse prédio? Não dá para saber, mas algo me diz que sim. A grande árvore deu muitos frutos - incontáveis - e suas sementes geraram outras árvores e outros frutos. Espalharam-se pelo Brasil. Mas possuem o mesmo DNA da inclusão, pelo ensino da música.