Com gramado danificado, XV poderá ter de jogar fora de casa

O estrago no gramado do estádio Barão da Serra Negra, promovido pelo cantor MC Ryan SP no último sábado (12), poderá trazer prejuízo esportivo ao XV de Piracicaba. Isso porque o clube poderá ser obrigado a jogar fora de casa na Copa Paulista caso o piso não seja reformado a tempo para o início da competição, que começa em 15 de junho.

Na manhã desta segunda-feira (12), os técnicos da World Sports, empresa que cuida da manutenção do Barão da Serra Negra, fizeram uma vistoria no gramado, para uma análise dos danos provocados pelo artista, que realizou manobras com uma Lamborghini e danificou o gramado antes de um show que faria no próprio local.

O presidente do XV, Matheus Bonassi, informou que a empresa deve repassar esta terça-feira (13) os valores que precisam ser disponibilizados para arrumar o gramado. “Estamos correndo contra o tempo para que o torcedor piracicabano não seja prejudicado com os jogos do XV de Piracicaba fora daqui. Estamos correndo e temos certeza de que tudo dará certo.”