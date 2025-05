Vencer a si próprio é a maior das vitórias

É uma premissa antiga e já comprovada, entretanto, está se tornando cada vez mais imprescindível ao ser humano possuir uma maior percepção sobre si mesmo e isto só se consegue através do autoconhecimento. É ele também que nos habilita a ressignificar crenças limitantes, embutidas em nós no decorrer de nossa vida. É ele que eficientemente retira de nós o que nos faz mal e nos causa contradições ou conflitos internos, nos atrapalhando sensivelmente em várias áreas de nossa vida. Pelo autoconhecimento é que conseguimos descobrir nossos potenciais escondidos, conhecer de frente e objetivamente nossos defeitos e corrigi-los na raiz, valorizando, dinamizando e, principalmente, utilizando nossas virtudes para uma evolução alicerçada, nos transformando em seres diferenciados.

A boa notícia é que, quando esse tipo de reflexão vai tomando corpo e incomodando, é sinal de que o processo de autoconhecimento está pedindo passagem na sua vida. Você sente que precisa tomar o controle dela e parar de depender do que os outros acham ou então para definitivamente se libertar de tanta dúvida e sofrimento.

"Conhece-te a ti mesmo, torna-te consciente de tua ignorância e será sábio". (Sócrates)

Quer eliminar a insegurança, o medo, os traumas, os vícios, as crenças ou as obsessões que o amarram de dar sentido a sua vida e fazê-la progredir?

Não deixe de aceitar esse maravilhoso convite que vem lá de dentro de você, e eu diria mais, que vem do seu verdadeiro eu, querendo despertar em você. Se no decorrer da sua vida você se perdeu de você mesmo, não duvide que existe a cura. Érico Veríssimo entendeu isso de maneira sábia e disse: “Na minha opinião existem dois tipos de viajantes: os que viajam para fugir e os que viajam para buscar.”