Por mais amor, justiça, direitos e solidariedade

Não poderia iniciar esse artigo sem me referir à eleição do novo Papa da Igreja Católica Apostólica Romana. Com 89 dos 133 votos do Conclave, o cardeal estadunidense Robert Prevost se tornou o Papa Leão XIV, aos 69 anos.

Nascido em Chicago, Illinois, o novo Papa foi missionário no Peru e, por isso, é chamado de “pastor de duas pátrias”. Próximo do Papa Francisco, espera-se que Leão XIV continue trilhando o mesmo caminho de seu antecessor, imprimindo uma marca humanista, progressista, solidária e generosa à Igreja Católica.

Sim, o mundo precisa muito desse olhar e desse comprometimento com a paz, com a justiça social, com a proteção aos oprimidos e àqueles que sofrem, diante da fome da desigualdade, dos conflitos armados, do genocídio que ocorrer na Faixa de Gaza e tantos outros fatos que requerem não apenas nossas orações, mas a ação de cada um e cada uma de nós, que nos preocupamos com o futuro do planeta e da humanidade.