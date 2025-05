Fim da novela: Ancelotti é o novo técnico da Seleção Brasileira

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou Carlo Ancelotti como novo técnico da Seleção Brasileira. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (12). Ele vai comandar o Brasil até a Copa do Mundo de 2026 e já vai treinar o time nos próximos jogos das Eliminatórias, contra o Equador e Paraguai, em Junho.

“Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e, agora, está à frente da maior seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro,” disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF no anúncio do novo treinador.