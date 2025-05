Mães inspiradoras: ‘Ela me faz querer ser uma pessoa melhor’

SEGURANÇA

Valentina diz que o apoio da mãe é fundamental para seu crescimento como atleta. “É muito importante tê-la ao meu lado no karatê. Ter o apoio dela me faz querer sempre fazer o meu melhor todos os dias. Ter minha mãe torcendo por mim e orando por mim em cada competição é muito bom”, reconhece.

“Eu me sinto mais segura em saber que ela vai estar comigo em cada momento: na alegria, na tristeza, na dúvida de cada competição ou até mesmo no treino; isso me faz querer ir mais longe”, acrescenta.

Valentina reconhece que sua mãe é a grande incentivadora e parceira no esporte, além de um exemplo de vida. “Ela é uma mulher forte, maravilhosa, inspiradora... Ela me faz querer ser uma pessoa melhor todos os dias. Dentro e fora do tatame”, finaliza.