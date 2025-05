Homem com faca 'toca o terror' em bairro e é baleado pela PM

A noite desta quarta-feira (8) foi de grande tensão em um bairro de São Pedro. Um homem armado com uma faca saiu ameaçando moradores do bairro Bela São Pedro na rua e causou pânico por volta das 20h45, perto da avenida dos Antúrios com a rua Batista de Oliveira.

Segundo a PM, o suspeito estava completamente descontrolado e, mesmo com a chegada dos policiais, se recusou a largar a arma. Ele ainda tentou fugir pelas ruas e se escondeu numa área de mata. A situação ficou ainda mais tensa quando o homem partiu pra cima de um dos agentes com a faca na mão.

Pra conter a ameaça e proteger a equipe, os policiais reagiram com disparos de arma de fogo e usaram também uma Taser, arma de choque usada pra imobilizar. O homem foi atingido, imobilizado e socorrido com vida até a UPA de São Pedro.