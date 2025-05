As emoções que herdamos sem saber

Romper esse ciclo começa com o reconhecimento. A consciência de que aquilo que sentimos pode ter raízes mais profundas do que imaginávamos já é, por si só, um gesto de transformação. Quando olhamos para a nossa história com essa lente mais ampla, passamos a identificar os fios que nos ligam ao passado e podemos, então, decidir o que desejamos levar adiante e o que podemos deixar.

É comum que esse processo traga resistência. Afinal, revisitar o que foi doloroso, mesmo indiretamente, mexe com o que há de mais íntimo. Mas é também uma chance de libertação. Porque entender a origem de um sofrimento não apenas alivia, como nos permite agir de maneira mais consciente. Deixamos de ser guiados apenas pelo impulso e passamos a ter escolha.

Esse movimento não precisa ser feito sozinho. Às vezes, contar com a ajuda de um profissional é essencial. Outras vezes, basta uma conversa franca, uma escuta atenta, um encontro verdadeiro entre gerações. A força de uma família não está em esconder seus fantasmas, mas em ter coragem de iluminá-los. Quando isso acontece, o afeto pode circular de forma mais livre, mais honesta, mais leve.