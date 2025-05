Coisas de mãe...

Sou filha, sou mãe, e também avó. Minha filha se preocupa com as filhas. Eu me preocupo com ela e com as filhas dela. Minha mãe se preocupava comigo, com os netos e bisnetos. Sina de mulher! Não ter sossego...

Mãe é confidente, compreensiva, reza o tempo todo para os anjos e aos espíritos bondosos para que guardem seus filhos e os livrem de todo o mal.

Estavam certas minha mãe, minha avó e a mãe de minha avó quando diziam: “quem tem mãe tem tudo!”. Só quem já não a tem sabe o que perdeu... Santas mulheres, de filhos gerados na carne ou no coração.