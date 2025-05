Celebrando um ano de Arte e Cultura da Galeria 3

Também estão no calendário experiências gastronômicas para os amantes da boa comida e do vinho, com degustações e jantares promovidos para reunir os participantes de forma descontraída.

Todos podem ter seu momento de celebração ou trabalho na Galeria 3, são várias salas que podem ser ocupadas tanto para eventos corporativos como sociais. O ambiente é perfeito para empresas que buscam um local de descompressão e inspiração artística, bem como para pequenas recepções sociais que desejam um toque de arte, sofisticação e exclusividade. Com um cenário repleto de obras de arte, o espaço oferece uma atmosfera única e acolhedora para qualquer tipo de evento.

A arte é uma parte essencial da vida e a Galeria 3 em Piracicaba, com seu impressionante acervo e rede de artistas parceiros, desempenha um papel crucial enriquecendo a vida cultural da cidade e fortalecendo a promoção e valorização da arte. Instagram: @galeria3piracicaba