Permanência de pessoas na praça à noite

Um projeto de lei de minha autoria, de número 90/2025, foi encaminhado para as Comissões Técnicas da Câmara, no último dia 15 de abril. Ele dispõe sobre a proibição de permanência de pessoas durante a madrugada na Praça José Bonifácio de nossa cidade, entre meia-noite e 5h.

Tenho sido procurado em meu gabinete por comerciantes, comerciários, moradores de edifícios e pessoas residentes no entorno da Praça josé Bonifácio, com muitas críticas sobre a convivência na principal praça de nossa cidade, a José Bonifácio, por isso tomei a iniciativa de propor aos meus pares, o presente projeto. Entendendo que se compreende por permanência, qualquer ato ou atividade de uma ou mais pessoas que estejam no perímetro da referida localidade com outro intuito que não seja o simples deslocamento. Reiterando também naquele documento que a mera circulação pela praça, a titulo de deslocamento de pedestres, não se configura como permanência.

Noutro dos artigos, entendo ser da competência das autoridades públicas, Guarda Civil Municipal, em especial, advertir pessoas que desobedecerem a proibição de permanência, podendo, em caso de não atendimento à advertência, fazerem a retirada dessas pessoas, com intuito de proteger e preservar o espaço público. O mesmo documento prevê questões excepcionais como os de realização de eventos culturais, religiosos ou outros previamente autorizados pelo poder público, que ultrapassem um pouco os limites do horário sugerido.