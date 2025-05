Atleta de Piracicaba conquista o penta brasileiro

Para garantir as conquistas, o atleta da academia Alliance Piracicaba, comandada pelo mestre Flávio Junqueira, entrou seis vezes no tatame – três pela superpesado e outras três pelo Absoluto – que são todas categorias juntas.

Radicado em Piracicaba, o atleta Neto Gonçalves venceu no último domingo (4), o título do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. E a conquista veio em dose dupla, pois ele levou a medalha de ouro em sua categoria, a superpesado, e também no Absoluto.

VEJA TAMBÉM

Aliás, o atleta piracicabano só foi à disputa do Absoluto porque foi campeão no superpesado. Pelo regulamento da competição, somente os três primeiros colocados em suas respectivas categoria garantem vaga para a disputa do Absoluto.

No final, Neto Gonçalves ganhou todas por pontos e não sofreu nenhum ponto durante o torneio. A conquista foi muito comemorada também porque foi o retorno do atleta aos torneios após um ano fora devido a uma lesão no joelho. O título garantiu a ele a quinta conquista do Brasileiro.