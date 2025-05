Piracicaba é campeã da fase regional dos Jogos da Melhor Idade

Com a vitória, Piracicaba alcança o tetracampeonato regional e reforça sua hegemonia na competição. A conquista é fruto do trabalho da Secretaria de Esporte e Lazer, que levou à cidade 165 atletas e 20 profissionais de apoio, entre comissão técnica, equipe de logística e coordenação, para competir em 15 modalidades nas categorias masculina, feminina e mista.

Piracicaba é campeã regional dos Jogos da Melhor Idade (Jomi) 2025. A delegação da cidade conquistou o troféu de 1º lugar na fase regional, realizada, em São Manuel, com uma pontuação expressiva de 200,5 pontos — superando com ampla vantagem o segundo colocado, Botucatu, que somou 124 pontos.

A cerimônia de premiação contou com a presença do secretário de Esporte e Lazer, Roger Carneiro, e do secretário-executivo da pasta, Claudinei Arruda, que subiram ao pódio representando todos os atletas e profissionais envolvidos. A delegação piracicabana estreou já no primeiro dia da competição, com a apresentação da equipe de coreografia, e seguiu somando pontos em modalidades como atletismo, vôlei, damas, dança de salão, tênis de mesa e xadrez.

“A conquista do Jomi é resultado do comprometimento dos nossos atletas da melhor idade, da dedicação dos nossos profissionais e do trabalho permanente da Secretaria de Esporte e Lazer. Nosso projeto vai além das medalhas: promove saúde, convivência, autoestima e protagonismo. Seguimos firmes rumo à fase estadual, com orgulho de representar Piracicaba e confiança em nosso time”, afirmou Roger Carneiro.

Ao todo, Piracicaba obteve medalhas em diversas modalidades, com destaque para o 1º lugar no atletismo feminino e masculino, basquete 3x3 feminino, damas masculino, dança de salão (categorias A e B), tênis feminino (A e B), tênis de mesa (feminino C e masculino B), vôlei masculino A e xadrez feminino.